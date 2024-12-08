صحة غزة: الاحتلال يستهدف مستشفى الإندونيسي في شمال القطاع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، إن "جيش الاحتلال استهدف مستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة ستة مرضى في المستشفى، أحدهم إصابته خطيرة".

وطالب الوزارة بـ"الحماية الدولية للمستشفيات والمرضى والموظفين الطبيين، وتأمين ممرات آمنة من وإلى المستشفيات، وتزويدهم باحتياجاتهم من الأدوية والإمدادات الطبية والوقود وجميع الخدمات اللوجستية والإجلاء الآمن للجرحى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، لليوم 429 على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.