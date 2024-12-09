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حركة حماس تبارك للشعب السوري وتؤكد دعمها لوحدته وتطلعاته نحو الحرية

حماس تبارك نجاح الشعب السوري وتؤكد دعمها لوحدة سوريا.
حماس تبارك نجاح الشعب السوري وتؤكد دعمها لوحدة سوريا.

الرسالة نت

باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس للشعب السوري الشقيق نجاحه في تحقيق تطلعاته نحو الحرية والعدالة، داعيةً جميع مكونات الشعب السوري إلى توحيد الصفوف وتعزيز التلاحم الوطني، مع تجاوز آلام الماضي. وأكدت الحركة وقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري، مشددةً على أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، واحترام إرادة الشعب السوري واستقلاله.

وأعربت حماس عن دعمها الكامل لجميع أطياف الشعب السوري في مواجهة التحديات الراهنة، متمنيةً أن تتجاوز سوريا هذه المرحلة الدقيقة لتتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، وتعزيز دورها التاريخي والمحوري في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها.

وفي سياق متصل، أدانت حركة حماس العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية، مؤكدة رفضها القاطع لأي أطماع أو مخططات صهيونية تستهدف سوريا. واختتمت الحركة بيانها بالدعاء لحفظ سوريا وفلسطين والأمة العربية والإسلامية من كل سوء.

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#حماس #فلسطين #طوفان_الاقصى #سوريا

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