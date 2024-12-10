عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في الساحة الشرقية من المسجد.

وفي المقابل، فرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، حيث احتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية، مانعة العديد منهم من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وتشهد المسجد الأقصى تصعيدًا غير مسبوق في الاقتحامات والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، خاصة منذ السابع من أكتوبر 2023، بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة.

ويأتي هذا التصعيد في إطار محاولات الاحتلال لتغيير الوضع القائم في الأقصى وفرض واقع تهويدي جديد في المدينة المقدسة. وفي هذا السياق، تتواصل الدعوات الفلسطينية والعربية والإسلامية لتكثيف الرباط في الأقصى وحمايته من محاولات الاحتلال والمستوطنين تهويده وفرض طقوس دينية فيه.