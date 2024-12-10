أونروا: معاناة غزة زعزعت إيمان الكثيرين بحقوق الإنسان

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حرمت القطاع بأكمله من "حقوق وليس امتيازات".

وصرحت وكالة أونروا في منشور لها يوم الثلاثاء، عبر منصة "إكس"، بأن "حجم المعاناة بقطاع غزة زعزع إيمان الكثيرين بحقوق الإنسان".

وأفادت الأونروا: "اليوم يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إن حجم المعاناة التي شهدتها غزة خلال العام الماضي زعزع إيمان العديد من الناس بحقوق الإنسان".

وأضافت: "الحقوق التي حُرم منها الناس في غزة هي الحقوق نفسها التي تهدف إلى ضمان حمايتنا جميعًا، نحن جميعا معنيّون بضمان احترام هذه الحقوق في غزة".

وشددت الوكالة الأممية على أن"حقوق الإنسان العالمية تعد أفضل ضمان لتحقيق عالم يمكن فيه لجميع الأفراد العيش بكرامة وأمان ومساواة وحرية".