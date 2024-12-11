بالأسماء .. أكثر من 18 شهيداً بقصف منزل قرب مستشفى كمال عدوان

ارتكب جيش الاحتلال الاسرائيلي ،فجر اليوم الاربعاء، مجزرة بحق عائلة فلسطينية بعد استهداف منزل مكون من ثلاثة طوابق يقطنه 30 مواطناً.

وافادت مصادر محلية أن أكثر من 18 شهيداً على الأقل وعدد آخر من المفقودين تحت أنقاض منزل يعود لعائلة أبو طرابيش بعد قصفه من قبل طائرات الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى سماع أصوات استغاثة من تحت ركام المنزل المستهدف لعائلة أبو طرابيش، والذي يضم عشرات النازحين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

واكدت عدم وجود إمكانيات لانتشال الشهداء والجرحى من أسفل المنزل لعدم توفر المعدات واستمرار القصف.

وقالت إن الأصوات اختفت مع الوقت دون معرفة مصير المفقودين والجرحى.

وعرف من بين الشهداء:

1. محمود احمد ابو الطرابيش (ابو عامر )

2. لولو عطا ربيع ابو الطرابيش (الحلاق) (ام عامر )

3. محمد محمود ابو الطرابيش (ابو عبد الله)

4. رنا محمد ابو الطرابيش عاشور (ام عبد الله )

5. عبدالله محمد أبو الطرابيش

6. كرم محمد أبو الطرابيش

7. ملك محمد أبو الطرابيش

8. ابراهيم محمد احمد ابو الطرابيش( ابو محمد )

9. حنفي احمد ابو الطرابيش (ابو سامح)

10. هنية ابو الطرابيش ميمة( ام سامح )

11. خالد حنفي احمد ابو الطرابيش (ابو كنان )

12. كنان خالد أبو الطرابيش

13. لانا خالد أبو الطرابيش

14. لمى خالد أبو الطرابيش

15. عفاف ابو الطرابيش ( ام محمد ) زوجة حامد

16. براء حامد احمد ابو الطرابيش

17. زوجة براء وبناتها إثنتين

واستشهد فجر اليوم 7 مواطنين واصيب اخرين عدا عن المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة البيومي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال ،فجر اليوم الأحد، غارات مكثفة ونسف واسع للمنازل شمال قطاع غزة وعدة مناطق في جنوب مدينة غزة.

وافاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات مكثفة على مناطق جنوب مدينة غزة وشمال القطاع، تزامنا مع عمليات نسف واسعة لمنازل المدنيين في مناطق الصفطاوي والتوام ،ووسط مخيم جباليا وحي الزيتون.

وأشاروا إلى سماع أصوات تفجيرات ضخمة بسبب عمليات نسف والأحزمة النارية ، والغارات الجوية العنيفة، والقصف المدفعي المستمر وسط تقدم لآليات الاحتلال في مناطق عدة بشمال القطاع وجنوب مدينة غزة.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية وجريمة الإبادة الجماعية، التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة، لليوم الـ٤٣٢ على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و786 شهيدًا، بالإضافة لـ 106 آلاف و188 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.