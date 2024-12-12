الجمعية العامة تعتمد قرارين لدعم الأونروا ووقف إطلاق النار في غزة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الأربعاء، قرارين لدعم وكالة الأونروا ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. حصل قرار دعم ولاية الأونروا على تأييد 159 دولة، بينما حصل قرار وقف إطلاق النار في غزة على تأييد 158 دولة.

وأعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن تقديرها للدول التي دعمت القرارات، مؤكدة أن الدعم للأونروا يعزز استقرار المنطقة ويعكس أهمية استمرار دورها في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

كما أشارت إلى أن التصويت على وقف إطلاق النار يعكس إرادة المجتمع الدولي لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، داعية إلى تنفيذ القرارات على أرض الواقع وضمان الحماية للمدنيين.