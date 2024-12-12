10 شهداء في قصف جديد على منزل بشارع الجلاء غربي مدينة غزة

ارتفع عدد الشهداء جرّاء القصف الإسرائيلي على منزل في شارع الجلاء غربي مدينة غزة إلى 10 شهداء، وذلك بعد أن شنّت طائرات الاحتلال سلسلة من الغارات الجوية على المنطقة صباح اليوم. وأدى الهجوم إلى دمار واسع في المنزل المستهدف، بالإضافة إلى إصابة العديد من المواطنين الذين كانوا في محيط الموقع.

وذكرت مصادر طبية أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، في ظل صعوبة الوصول إلى المنطقة بسبب كثافة القصف. وتشير التقارير الأولية إلى أن معظم الشهداء من أفراد أسرة واحدة، بينما لا يزال عدد من الجرحى في حالة خطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت العديد من المواقع في قطاع غزة في وقت لاحق من اليوم، مما أدى إلى تدمير المباني السكنية وأضرار كبيرة في الممتلكات.