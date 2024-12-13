(إسرائيل) تواصل الإبادة الجماعية في غزة لليوم الـ 434 على التوالي

لليوم 434، تواصل "إسرائيل" تنفيذ جريمة التطهير العرقي، بارتكاب المجازر المستمرة، واستمرار عمليات القصف ونسف المنازل وحصار المستشفيات، في ظل دعم أمريكي متواصل وصمت دولي مطبق.

و ارتقى ليلة أمس الخميس 33 شهيدًا على الأقل، إضافة إلى عشرات المصابين، إثر مجزرة إسرائيلية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و835 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و356 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الخميس.

آخر التطورات

سجلت إصابات باستهداف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط مسجد أحمد ياسين في النصيرات.

وارتقى ثلاثة شهداء إثر قصف جوي إسرائيلي على خيمتين تؤويان نازحين، في منطقتي قيزان النجار وجورة اللوت، جنوبي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

والشهداء هم: إياد فتحي الجبور (50 عامًا)، محمد إياد الجبور (15 عامًا)، هناء إياد الجبور (30 عامًا).

ارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة وحشية مروّعة، بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات، راح ضحيتها 33 شهيداً على الأقل، وأكثر من 84 مفقودًا ومصابًا.

ووصلت أعداد كبيرة من الإصابات إلى مستشفيي العودة و شهداء الأقصى، فيما تعرضت منازل مجاورة لأضرار بالغة بسبب القصف.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه انتشلت جثامين 15 شهيدًا و 8 مصابين، من منزل سكني لعائلة "الشيخ علي" استهدفه الإحتلال الإسرائيلي ودمره فوق ساكنيه، بالقرب من مبنى البريد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى، إن المستشفى يعاني نقصًا حادًّا في الإمكانيات، ما يضطرهم إلى تحويل عدد كبير من الإصابات لمستشفيات أخرى.

وبين أن إصابات بالغة الخطورة، بينها حالات بتر في الأطراف وإصابات في الرأس والصدر، وصلت إلى المستشفى، من مخيم النصيرات.

وارتقى عدة شهداء وسجلت إصابات في قصف الاحتلال خيام نازحين، في منطقة قيزان النجار وجورة اللوت بمدينة خانيونس.

وقصفت طائرات الاحتلال تقصف منزلاً مقابل مدرسة الرافدين في حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة من مشروع بيت لاهيا ومدينة بيت لاهيا شمال غزة.

وأعلن استشهاد البروفيسور عبد السلام أبو زايدة عميد الدراسات العليا بجامعة الأقصى، رفقة زوجته في مدينة غزة.

وقضفت مدفعية الاحتلال منطقتي الصفطاوي والكرامة شمال غربي مدينة غزة.

وتزامنًا مع القصف، فتحت طائرة "كواد كابتر" نيرانها على منطقة الصفطاوي والشارع الثالث شمال غربي مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال تنففيذ عمليات نسف جديدة شمالي قطاع غزةن تزامنا مع إطلاق نار مكثف من آلياته.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ سياسة ممنهجة لقتل الطواقم الطبية في شمال غزة، بهدف تدمير النظام الصحي وفرض ظروف معيشية مميتة على الفلسطينيين، مما يؤدي إلى إهلاكهم بشكل متعمد ومنظم.

وأفاد المرصد بأن الاحتلال استهدف، الخميس، الطبيب "سعيد جودة" أثناء توجهه من مستشفى كمال عدوان إلى مستشفى العودة، مما أسفر عن استشهاده إثر إصابته في رأسه بنيران طائرة مسيرة من نوع "كواد كوبتر".

ووثق المرصد استهداف المسعف "علي القرعة" في محيط مستشفى كمال عدوان الأحد الماضي، مما يعكس التزايد المستمر في الهجمات على الطواقم الطبية في المنطقة.