الدفاع المدني يستأنف خدماته الإنسانية في جباليا

استأنف جهاز الدفاع المدني الفلسطيني خدماته الإنسانية وعمليات الاستجابة في منطقتي "جباليا البلد والنزلة" بمحافظة شمال قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين المتضررين جراء حرب الإبادة المستمرة في المنطقة.

وأكد مدير الدفاع المدني بمحافظة غزة، رائد الدهشان، أن هذا الاستئناف جاء نتيجة التعاون المشترك بين محافظتي غزة والشمال، حيث تم تشغيل مركبة إطفاء مزودة بمعدات إنقاذ وطاقم متخصص من كوادر الدفاع المدني الذين نزحوا من محافظة الشمال إلى مدينة غزة.

وقال الدهشان: "رغم المخاطر الكبيرة التي تهدد حياة طواقمنا، قررنا اتخاذ هذه الخطوة استجابة للنداءات الإنسانية المتزايدة التي تردنا من المناطق المنكوبة في الشمال، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منع عمل الدفاع المدني للشهر الثاني على التوالي وتكثيف عملياته العدوانية بحق المواطنين".

وأضاف أن الدفاع المدني يقوم بواجباته الإنسانية البحتة دون أي تمييز، ويعمل على تلبية نداءات الاستغاثة في جميع مناطق قطاع غزة، داعياً دول العالم والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لتعزيز جهود العمل الإنساني والسماح باستئناف العمل الكامل لجهاز الدفاع المدني في محافظة شمال القطاع.

يأتي هذا الاستئناف في ظل ظروف إنسانية صعبة يعيشها السكان في المنطقة، ما يستدعي تضامناً دولياً عاجلاً لتخفيف معاناتهم وضمان سلامة المدنيين والطواقم العاملة في الميدان.