استشهاد مصور صحفي في قصف (إسرائيلي) على غزة

استشهد ،صباح اليوم الجمعة، المصور الصحفي شادي السلفيتي من مدينة غزة مما يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى ١٩٤ صحفياً.

وارتقى المصور الصحفي شادي السلفيتي والشاب وسيم الشوا جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط منطقة الصناعة بمدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى ١٩٤ (صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد استشهاد المصور الاحترافي شادي السلفيتي.

ونعى مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) المصور الصحفي "شادي السلفيتي" الذي استشهد اليوم الجمعة بقصف إسرائيلي على مدينة غزة، في أحدث جرائم "إسرائيل" المستمرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.

وقال المركز أن الصحفي الشهيد "السلفيتي" عمل مصورا ويتعاون مع عدد من وسائل الإعلام العربية والدولية.

وحمل جيش الاحتلال كامل المسؤولة عن قتل الصحفي "السلفيتي" في إطار هجماتها الدموية لتقويض وسحق العمل الصحفي في قطاع غزة.

وطالب قادة الدول والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالتحرك الفوري والعاجل لردع "إسرائيل" والضغط عليها لإنهاء جرائمها وملاحقتها في المحاكم الدولية.

وتُواصل "إسرائيل" حربها العدوانية على قطاع غزة، منذ 433 يومًا على التوالي، تزامنًا مع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والمجازر المروعة، ومحاولات تهجير سكان شمال القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و835 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و356 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة بغزة الخميس.