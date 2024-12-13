الأردن: مسيرة حاشدة دعماً للمقاومة في الذكرى 37 لانطلاق حركة حماس

شارك آلاف المواطنين في الأردن في مسيرة حاشدة انطلقت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمّان، تحت شعار "الانطلاقة طوفان حتى النصر" في الذكرى السابعة والثلاثين لانطلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأكد المشاركون في المسيرة، التي دعت إليها الحركة الإسلامية في الأردن، دعمهم المطلق فصائل المقاومة وعلى رأسها حركة حماس مشددين على أنّ المقاومة بصمودها وبسالتها تمثل خط الدفاع الأول عن الأردن بوجه الأطماع الصهيونية.

وردد المشاركون الذين رفعوا صور شهداء المقاومة ومؤسس الحركة أحمد ياسين، هتافاتٍ تحيّي صمود المقاومة وحركة حماس وتهنئها بحلول ذكرى انطلاقتها، داعين في الوقت ذاته إلى تحركٍ عربي وإسلامي واسعٍ لنصرة المقاومة في فلسطين ودعم صمودها في وجه العدوان المتواصل.

وأشاد المشاركون بالبطولات التي تسطّرها حركة حماس في معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 رداً على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، لافتين إلى أن هذه المعركة إنما هي خطوة مهمة على طريق إنهاء الاحتلال وتحرير الأراضي المحتلة. وطالب المشاركون الأنظمة العربية بتقديم الدعم اللازم لحركات المقاومة، والانفتاح على حركة حماس باعتبارها تمثّل تطلعات الشعب الفلسطيني، مشددين على أن حركة حماس لم تتجاوز أو تتدخل في شؤون أي دولة عربية.

وقال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، مُراد العضايلة، خلال المسيرة إن ما غرسته المقاومة عبر السابع من أكتوبر، غرس لدى شباب الأمة أن المقاومة عنوان التحرير والنهضة. ووجه المراقب العام رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد لترامب ومن سيأتي بعده، أن "حماس اليوم باتت نموذجاً ملهماً لكل الأمة، بينما استمرار العدوان على غزة سيؤدي لخلق ثورات جديدة في العالم".

وبحسب العضايلة فإن حماس حافظت على مصالح الأردن وأمنه القوميّ وكذلك الأمن القومي العربي. وبارك المراقب العام انتصار الثورة السورية بعد تمكن المعارضة من إسقاط نظام بشار الأسد، داعياً إياهم بالانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها العمل على مشروع نهضة سورية وتحررها