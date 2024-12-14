كالامارد: حان الوقت لتوجيه تهم الإبادة الجماعية لكل قادة (إسرائيل)

قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أجنيس كالامارد، إنه حان الوقت لمحكمة الجنايات الدولية أن توجه التهم لقادة "إسرائيل" بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الأبرياء في قطاع غزة.

وطالبت "كالامارد"، في منشور لها على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، رئيس حكومة بلادها (بريطانيا)، أنه "حان الوقت لرئيس الوزراء كير ستارمر ووزير خارجيته لإعادة النظر في موقفهما تجاه غزة، إسرائيل ارتكبت وترتكب إبادة جماعية في غزة".

ودعت لضرورة تطبيق قرار المحكمة الجنائية، القاضي بملاحقة، بنيامين نتياهو، ووزير الحرب السابق في حكومته، يوآف غالانت، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وبينت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنه بعد صدور مذكرات التوقيف "يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأسرة الدولية برمتها أن تفعل كل ما في وسعها لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين".

ولفتت إلى أن قرار الجمائية الدولية الأخير يعطي أملًا حقيقيًا تحقيق العدالة لعدد لا يُحصى من ضحايا جرائم الحرب بموجب القانون الدولي".

وحثت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والولايات المتحدة وجميع حلفاء إسرائيل لاحترام قرار المحكمة والقانون الدولي من خلال اعتقال المطلوبين وتسليمهم إلى المحكمة، بما في ذلك حكومة بلادها (بريطانيا).