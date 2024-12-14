دعوات لتظاهر وعصيان مدني بالضفة رفضا لهجوم السلطة على جنين

انطلقت دعوات شبابية وفصائلية للخروج في مظاهرات وعصيان مدني في جميع مدن وقرى الضفة الغربية رفضا واحتجاجا على الهجوم الذي تنفذه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة جنين شمالا.

وقال الحراك الشبابي إن الشارع الفلسطيني مدعو للخروج بتظاهرات الساعة الواحدة من مساء يوم السبت في مدن وقرى الضفة الغربية طافة احتجاجًا على احداث جنين

كما دعت سرايا القدس في الضفة الغربية أهالي مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية للإضراب والنفير العام وإعلان يوم غضب والمشاركة في تظاهرةٍ شعبية بعنوان: “دم الشهداء يوحدنا والعدو يتربص بنا”.

وقالت السرايا في بيان إن هذا النفير أقل واجب أخلاقي وشرعي نؤديه نحو حقن الدم الفلسطيني وإسنادًا لمخيم جنين ونصرةً للدماء التي تنزف في قطاع غزة.