أبو عبيدة يدعو لتصعيد الهجمات ضد الاحتلال ويشيد بدعم أنصار الله لغزة

دعا أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إلى تصعيد الهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى يرضخ ويوقف "حرب الإبادة" على قطاع غزة. وأشاد أبو عبيدة بالهجوم الصاروخي الذي نفذه أنصار الله باتجاه قلب الكيان الصهيوني، معتبرًا أن هذا الهجوم يعكس دعمهم الثابت والمستمر لقطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي.

كما أدان أبو عبيدة الهجمات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي على اليمن، مؤكدًا أن هذه الهجمات تثبت أن الكيان الصهيوني هو "عدو للأمة العربية والإسلامية جمعاء". وأكد على ضرورة استمرار التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.