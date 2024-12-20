مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ441

شهدت مناطق مختلفة في قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ارتكب الاحتلال ثلاث غارات استهدفت منازل عائلات اللوح وأبو شنب والكيلاني في حي التفاح شرق غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 15 شخصًا. وبذلك يرتفع عدد شهداء حي التفاح إلى 20 مواطنًا في أقل من يوم.

في غرب غزة، استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصًا. كما تواصل التصعيد في منطقة جباليا شمال غزة، حيث استهدفت الطائرات الحربية منازل ومرافق أخرى، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، ليصل إجمالي الشهداء في غزة وشمالها إلى 60 شخصًا في أقل من 24 ساعة.

وفي جنوب وادي غزة، استهدفت الغارات الإسرائيلية المنازل وخيام النازحين، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين آخرين.

العديد من العائلات حاولت النزوح من مناطق القصف خوفًا من الكثافة النارية، بينما تستمر المعاناة الإنسانية في غزة بسبب التصعيد العسكري المكثف.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 45129 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 107338، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.