قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتدمر بنيته التحتية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة مخيم بلاطة شرق نابلس، وقامت بتدمير البنية التحتية في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة جيبات وآليات عسكرية ترافقها جرافة دخلت المخيم وبدأت في تجريف البنية التحتية في شارع السوق، مما أسفر عن تدميرها. كما تجولت قوات الاحتلال في أزقة البادود والجماسين داخل المخيم، حيث قام الجنود باقتحام عدد من المنازل وتفتيشها.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم ظهر أمس الخميس، مما أسفر عن اندلاع مواجهات مع الشبان، وأدت إلى استشهاد اثنين من المواطنين، بينهم امرأة مسنّة، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال.