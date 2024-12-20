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لم تعد صالحة للسكن

جباليا تتحول إلى أطلال بعد عدوان (إسرائيلي) مكثف

مخيم جباليا شمال قطاع غزة
مخيم جباليا شمال قطاع غزة

متابعة الرسالة نت

أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية لصحيفة "يسرائيل هيوم" أن جباليا، المدينة والمخيم المجاور لها في قطاع غزة، قد أصبحت غير صالحة للسكن بشكل كامل بعد العمليات العسكرية التي نفذها اللواء 401 الإسرائيلي. 

وأوضحت المصادر أن حجم الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والمباني هناك يتجاوز التصورات، مشبهة إياه بزلزال بقوة "900 ريختر"، وهو تعبير مجازي يعكس مستوى الدمار الهائل.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في جباليا، التي بدأت منذ أكثر من شهرين ووصفت بأنها "الأعنف" منذ بداية حرب الإبادة، وأسفرت حتى اللحظة عن استشهاد وإصابة واعتقال الآلاف.

شهود عيان أكدوا أن جباليا أصبحت منطقة أشباح، حيث لم يتبقَ مبنى واحد دون أضرار جسيمة. المنازل، المدارس، المساجد والمستشفيات تعرضت لأضرار متفاوتة بين التدمير الكامل والجزئي، ما أدى إلى تهجير آلاف الأسر من منازلهم، فيما تحذر منظمات الإغاثة من أزمة إنسانية متفاقمة بسبب نقص الإمدادات الأساسية والمياه النظيفة.

 

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جباليا حرب الإبادة

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