وصل إلى مستشفى المعمداني في شمال قطاع غزة،مساء اليوم ،12 شهيدا من بينهم 7 أطفال، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة "خلة" في منطقة جباليا البلد.

وأفادت مصادر طبية بأن القصف أسفر عن استشهاد أفراد العائلة بشكل كامل، بينهم الأطفال الذين كانوا داخل المنزل وقت الهجوم. كما أصيب آخرون بجروح بالغة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي هذا القصف ضمن سلسلة الهجمات الجوية التي تشنها قوات الاحتلال على المناطق السكنية في قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع العديد من الشهداء والجرحى، خاصة في شمال القطاع الذي يشهد تصعيدًا عسكريًا مستمرًا منذ بداية العدوان.