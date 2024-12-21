كتائب القسام تعلن عن عملية طعن جديدة في مخيم جباليا

في بيان مقتضب لها قبل قليل قالت كتائب القسام أن مجاهدوها تمكنوا وفي عملية مركبة من الإجهاز على 3 جنود صهاينة طعناً بالسكاكين واغتنموا سلاحهم الشخصي ثم اقتحموا منزلاً تحصنت به قوة راجلة وأجهزوا على جنديين من أفرادها عند بوابة المنزل، واشتبكوا مع الآخرين من مسافة صفر وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

وتعتبر هذه العملية النوعية الثانية التي يستخدم فيها مقاتلوا القسام السكاكين ، حيث أعلنت بالأمس في تصريح لها، بأن أحد مقاتليها تمكن من طعن ضابط وثلاثة جنود عند نقطة صفر في مخيم جباليا، مؤكدةً أنه تم الإجهاز عليهم واغتنام أسلحتهم الشخصية.