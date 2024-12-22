124 مستوطناً و25 طالباً يهودياً يقتحمون المسجد الأقصى صباح اليوم

اقتحم صباح اليوم، الأحد، 124 مستوطناً و25 طالباً يهودياً ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقد تمت الاقتحامات عبر باب المغاربة، حيث قام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدى بعضهم طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال انتشرت بكثافة في محيط المسجد الأقصى، وفرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد، في وقتٍ كان فيه التوتر يسود الأجواء جراء تلك الاقتحامات المتكررة.

تأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، وسط دعوات فلسطينية وشعبيّة لمواجهة محاولات الاحتلال تغيير الوضع القائم في المسجد.