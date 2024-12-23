الاحتلال يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة آخرين في حدث أمني شمال غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وقوع "حدث أمني صعب" في قطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة آخرين، ثلاثة منهم بجروح خطيرة، خلال المعارك البرية وسط قطاع غزة، وبالتحديد في منطقة جباليا.

وكشف موقع "حدشوت بزمان" العبري عن هوية أحد الجنود ويدعى الرقيب إيفياتار أطوار (24 عاماً) من رأس العين، وهو جندي في لواء القدس (6310). وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن الحادث وقع خلال عملية ميدانية معقدة، أسفرت عن مواجهات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

هذا الاعتراف يأتي في ظل تكتم الجيش الإسرائيلي على تفاصيل الحدث، فيما يشير المراقبون إلى أن المقاومة استخدمت تكتيكات قتالية فعالة أدت إلى تكبيد الاحتلال خسائر كبيرة.

وفي ذات السياق تحدث موقع أخبار إسرائيل بلا رقابة، عن مقتل جنديين إسرائيليين في حادثة تفجير شاحنة عبوة ناسفة في معارك شمال قطاع غزة.