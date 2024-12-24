أنصار الله للرسالة: تهديد العدو لليمن لعب بالنار سيكتوي به

أكدّ عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله حزام الأسد؛ أنّ التهديد (الإسرائيلي) باستهداف اليمن وقيادته؛ "لعب بالنار سيكتوي به".

وقال الأسد لـ"الرسالة نت"، إنّ ما يقوم به العدو من جرائم في غزة؛ ستواجه بمزيد من القوة والعمليات؛ وهذا وعدنا القاطع الذي لا نحيد عنه؛ وليس له سوى أن يخضع لإرادة وحقوق الشعب الفلسطيني.

وبين أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم لن ترعب اليمن ولا ترهبه؛ "سيعلم أنّ اليمن سيكون حتفه؛ وسيدرك عاجلا أم آجلا؛ بأن ما عجز عنه وحليفته أمريكا والغرب في تحقيقه بالدم والنار؛ لن يحققه بالتهديد والترهيب".

وذكر أن اليمن يواجه يوميا محاولات عدوانية فاشلة؛ للمساسّ بأمن اليمن؛ "هذا العدو يحاول ويسعى ويعمل لأجل أن يلحق الضرر باليمن؛ ونحن جاهزون لأبعد مما يتوقع ومما يتخيل".

وأعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية؛ إفشال هجوم أمريكي بريطاني على اليمن باستهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري إس ترومان" ومدمرات تابعة لها.