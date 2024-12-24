حماس: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بتفريغ المستشفى الإندونيسي تحت تهديد السلاح

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإجبار الأطقم الطبية والمرضى والنازحين على مغادرة المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة تحت تهديد السلاح، واصفة ذلك بأنه استمرار لجرائم الحرب وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري التي تستهدف شمال القطاع.

وأوضحت الحركة في بيان صحفي أن الاحتلال يتعمد استهداف المستشفيات بهدف إخراجها عن الخدمة وتدميرها، ما يعكس سعيه لقتل كافة مظاهر الحياة في قطاع غزة.

وأكدت حماس أن المجتمع الدولي الذي يقف شاهداً على هذه الانتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المرافق المدنية والمستشفيات، يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية للتحرك الفوري ووقف هذه الجرائم.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالخروج عن حالة الصمت والعجز، والعمل على كسر غطرسة الاحتلال وإجباره على الالتزام بالقوانين الدولية والقيم الإنسانية.