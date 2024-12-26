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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مستشفى كمال عدوان يواجه التطهير العرقي وحيداً
26 ديسمبر 2024 . الساعة: 08:20 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299492
كلمات مفتاحية
بيت لاهيا
جيش الاحتلال
مستشفى
مرضى
شمال غزة
كمال عدوان
طوفان الأقصى
حرب الإبادة الجماعية
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