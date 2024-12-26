حماس تدين اقتحام بن غفير للأقصى وتدعو للتصدي لمخططات الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صحفي اليوم، اقتحام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك في أول أيام ما يسمى "عيد الأنوار" اليهودي، واصفةً هذا الاقتحام بأنه "انتهاك خطير وتصعيد جديد ضد هوية الأقصى العربية والإسلامية".

وأكدت الحركة أن الاقتحام يعكس نوايا حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تجاه المسجد الأقصى، ومحاولاتها المستمرة لتهويده وإحكام السيطرة عليه. وأشارت إلى أن هذه السياسات الاستفزازية لن تواجه من الشعب الفلسطيني إلا المزيد من المقاومة والتمسك بالدفاع عن المقدسات.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى الحشد والنفير العام، والرباط في ساحات الأقصى للتصدي لمخططات الاحتلال وقطعان مستوطنيه. كما طالبت المقاومة الفلسطينية في الضفة بتصعيد الاشتباك مع الاحتلال بكل الوسائل الممكنة.

وحمّلت الحركة الأمتين العربية والإسلامية، بمختلف حكوماتها وشعوبها ومنظماتها، مسؤولية حماية المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ودعت منظمة التعاون الإسلامي لاتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.