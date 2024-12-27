المرصد الأورومتوسطي: اقتحام مستشفى كمال عدوان جزء من جريمة الإبادة الجماعية في غزة

في بيانٍ جديد، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية لتدمير النظام الصحي الفلسطيني وفرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى إلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل جريمة الإبادة الجماعية التي تمارس ضدهم.

وقال المرصد إن قوات الاحتلال حاصرت المستشفى صباح اليوم، وطالبت مديره، الدكتور حسام أبو صفية، بتجميع المرضى والمصابين والطواقم الطبية في الساحة الخارجية للمستشفى خلال 15 دقيقة، قبل أن ينقطع الاتصال مع من في داخله. وأوضح البيان أن المستشفى كان يضم حوالي 350 شخصًا، من بينهم 75 مريضًا ومصابًا في حالات حرجة، بالإضافة إلى 180 من الكادر الطبي والعاملين.

هذا الاقتحام جاء بعد سلسلة من الهجمات المتكررة على المستشفى ومحيطه خلال الأسابيع الماضية، حيث بلغ التهديد ذروته أمس بتفجير عدة صناديق مفخخة في المنطقة، ما أسفر عن استشهاد خمسة من كوادر المستشفى.

وأشار المرصد إلى أن قوات الاحتلال استهدفت المستشفى بأكثر من 37 هجومًا مباشرًا خلال هذا الشهر، كما طالبت مرارًا بإخلائه منذ بدء التوغل العسكري الإسرائيلي في شمال غزة في 5 أكتوبر الماضي، واستخدمت القصف المكثف كوسيلة لإرغام الطواقم الطبية على الامتثال.

وأضاف المرصد أن هذه الانتهاكات المتكررة ضد المستشفيات والكوادر الطبية، بما في ذلك استهداف المرضى والجرحى، تُعد وصمة عار على الإنسانية وتكشف عن عجز المنظمات الدولية في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.

ودعا المرصد الأورومتوسطي اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية إلى التدخل الفوري لحماية المرضى والطواقم الطبية، وتوفير الأدوية والغذاء. كما شدد على ضرورة إصدار مواقف علنية من المنظمات الدولية بشأن الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

واختتم البيان بدعوة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة، وفرض حظر شامل على الأسلحة الموردة إلى "إسرائيل"، بالإضافة إلى محاسبتها على جرائم الحرب التي ترتكبها.