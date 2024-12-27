مقتل مستوطنة (إسرائيلية) في عملية طعن في هرتسيليا

ذكرت مصادر عبرية أن مستوطنة ( إسرائيلية) توفيت متأثرة بإصابتها الخطيرة جراء عملية طعن وقعت في هرتسيليا، وهي إحدى العمليات التي وصفها الاحتلال بأنها على خلفية "قومية"، ما يعني أنها عملية فدائية.

ووفقًا للشرطة (الإسرائيلية)، فقد تلقت تقارير عن حادثة طعن في ساحة دي شاليط في هرتسيليا، حيث تبين أن الحادث وقع إثر اشتباه في إطلاق نار وطعن. وذكرت الشرطة أن المستوطنة كانت مصابة بجراح خطرة وتم نقلها إلى المستشفى، حيث فارقت الحياة لاحقًا.

وأضافت قوات الشرطة (الإسرائيلية) تمكّنت من العثور على المنفذ واعتقاله، بينما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث