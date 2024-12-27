الزنداني للرسالة: استمرار جبهة الإسناد يعكس الروح الإيمانية لشعبنا اليمني

أكدّ د. العالم عبد الله نجل العلّامة الراحل عبد المجيد الزنداني؛ أن استمرار اليمن بواجبه في جبهة الاسناد؛ يعكس الروح الإيمانية الذي يتمتع بها؛ داعيا إلى تجاوز الخلافات الداخلية في اليمن وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات المشتركة.

وشددّ الزنداني في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، على أهمية استمرار دعم القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

واستنكر العدوان الصهيوني على اليمن؛ مضيفا: ""العدوان الصهيوني على أي بقعة من أراضي الأمة الإسلامية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يعكس طبيعة الكيان المحتل وعدوانيته المستمرة تجاه شعبنا الفلسطيني وكل من يقوم بنصرته."

وأكد رفضه القاطع لأي اعتداء يستهدف سيادة اليمن أو حقوق الشعوب الأخرى، مشددًا على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الاعتداءات.

وأكد الزنداني على أن الأمة الإسلامية مطالبة بتجاوز الخلافات الداخلية والسعي لتحقيق الوحدة. وقال: "تجاوز الخلافات ضروري لدعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين، التي تمثل جوهر الصراع مع الاحتلال."

وأشاد الزنداني باستمرار جبهة الإسناد اليمنية لدعم غزة رغم مرور 15 شهرًا على العدوان الإسرائيلي عليها، معتبرًا ذلك دليلاً على الروح الإيمانية والإسلامية المتجذرة في قلوب الشعوب العربية والإسلامية.

وأضاف: "رغم التحديات الداخلية، تبقى نصرة الحق وقضايا الأمة واجبًا لا يشغلنا عنه شيء."

وحول العمليات التي تنفذها اليمن ضد الاحتلال، أوضح الزنداني: "أي خطوة لدعم الشعب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الصهيوني هي خطوة مشروعة وضرورية".

ووجه الزنداني رسالة دعم للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أنهم في قلب الأمة الإسلامية، وأن صمودهم يمثل مصدر إلهام لكل الشعوب الحرة. كما دعا الشعب اليمني إلى التمسك بوحدتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم، مستغلين هذه الفرصة لجمع الكلمة والاستمرار في دعم القضايا الكبرى للأمة. وختم بالقول: "نسأل الله أن يمنّ على أهلنا في اليمن بالأمن والاستقرار، فهم شعب أصيل له تاريخ عريق في نصرة الحق."