حماس: إحراق مستشفى كمال عدوان جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة جريمة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في إحراق مستشفى الشهيد كمال عدوان في شمال قطاع غزة، ووصفتها بجريمة حرب موصوفة وانتهاك فاضح للقوانين الدولية والقيم الإنسانية.

وأوضحت الحركة في بيان لها أن جيش الاحتلال الفاشي اقتحم المستشفى، واعتدى على المرضى والجرحى والنازحين، فضلاً عن الطواقم الطبية، قبل أن يعمد إلى إحراق المستشفى بشكل كامل. وأضافت أن هذه الجريمة تأتي في سياق الهجمات الممنهجة ضد القطاع الصحي والمستشفيات في غزة، والتي يتم تنفيذها أمام مرأى ومسمع العالم دون أي تحرك جاد لوقفها.

وأكدت حماس أن هذه الجرائم الوحشية تتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، في ظل صمت دولي مشين وعجز واضح من الأمم المتحدة ومؤسساتها.

وشددت الحركة على أن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو مقاومته الباسلة، مهما تصاعدت جرائم الحرب وحملات الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، مجددة تمسكها بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.