7 شهداء وعشرات الجرحى في قصف (إسرائيلي) على مستشفى الوفاء بغزة

استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، بينهم حالات خطيرة، جراء قصف مدفعي نفذه الاحتلال الإسرائيلي اليوم على مستشفى الوفاء في وسط مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف الطابق العلوي من المستشفى، مما تسبب في أضرار جسيمة بالمبنى وأدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا، وسط حالة من الهلع في صفوف المرضى والطواقم الطبية.

وتأتي هذه الجريمة في ظل تصعيد مستمر من قبل الاحتلال على القطاع، حيث تتزايد الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المستشفيات.

وحسب وزارة الصحة فقد ارتكب الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و99 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ودعت جهات فلسطينية ودولية إلى تحرك عاجل لوقف العدوان ومحاسبة الاحتلال على استهدافه الممنهج للمنشآت الطبية والمدنيين في غزة.