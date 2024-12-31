عقاب جماعي.. السلطة تحرم سكان مخيم جنين من الكهرباء بتعطيل المحول الرئيسي

تواصل أجهزة أمن السلطة تنفيذ سياسة العقاب الجماعي بحق سكان مخيم جنين عبر الحصار وحرمانهم من الخدمات الأساسية كالكهرباء ومياه الشرب وغيرها.

وذكرت مصادر محلية أن عناصر أمن السلطة أطلقت النار تجاه محول الكهرباء وأعطبته من جديد بعد السماح لشركة كهرباء الشمال بالدخول لمخيم جنين وعملها عدة ساعات متواصلة لإعادة التيار الكهربائي.

وترتكب أجهزة السلطة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مخيم جنين أبرزها فرض عقاب جماعي على المخيم وحصاره واستهداف مصادر المياه، إضافة لممارسة التعذيب والقمع والتهديد على خلفية حرية الرأي والتعبير، ومعاملة المعتقلين معاملة حاطة بالكرامة.

وتشن أجهزة أمن السلطة عدواناً على جنين ومخيمها منذ عدة أسابيع، أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين وإصابة عشرات آخرين برصاص أجهزة السلطة.

وتنتشر أعداد كبيرة من أجهزة السلطة في محيط مخيم جنين وبعض مناطق المدينة، وشوهد قناصة أجهزة أمن السلطة وهم يعتلون عمارات سكنية ومنازل مرتفعة محيطة بمخيم جنين لاستهداف عناصر المقاومة.

ويعيش سكان مدينة جنين ومخيمها أجواء من الرعب نتيجة تغول أجهزة السلطة على المواطنين واختطاف مقاومين يتبعون لكتيبة جنين.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

واستهدفت أجهزة السلطة بالاعتقال والقتل عناصر المقاومة من الكتائب المسلحة بالضفة، وآخرهم ما حدث في جنين باختطاف عدد منهم وإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة بين السلطة والمقاومين.



موقع الشاهد