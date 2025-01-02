تصعيد خطير في غزة: 71 شهيدا وعشرات الجرحى بغارات (إسرائيلية) خلال 24 ساعة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان صحفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ 34 غارة وجريمة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أسفرت عن سقوط 71 شهيداً وعشرات الجرحى، في تصعيد جديد يُضاف إلى سلسلة الجرائم المستمرة ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة.

وأكد البيان أن الغارات استهدفت مختلف محافظات القطاع، وتركزت بشكل خاص في غزة وشمالها، حيث منعت قوات الاحتلال الطواقم الطبية والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا، مما أدى إلى بقاء جثامين الشهداء متناثرة في الشوارع، وسط نقص حاد في الموارد الطبية نتيجة الحصار المفروض.

وأشار البيان إلى أن هذا العدوان يأتي ضمن محاولات الاحتلال لفرض سياسة الأمر الواقع واستهداف مقومات الحياة والبنية التحتية الفلسطينية، في اليوم الـ454 لجريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بتحمل مسؤولياتهم لوقف هذا التصعيد، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لسكان القطاع. كما دعا إلى محاسبة قادة الاحتلال على هذه الجرائم التي وصفها بأنها ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وختم البيان بالدعوة إلى تكثيف الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، والتضامن مع قضيته العادلة في مواجهة ما وصفه بـ"آلة حرب الاحتلال".