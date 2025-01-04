حماس تحذر من تسارع مخططات الاحتلال التهويدية بالقدس

حذر القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش، من خطورة الحرب الصامتة التي يشنها الاحتلال وأذرعه الاستيطانية على مدينة القدس المحتلة أهلها.

وقال أبو قطيش في تصريح وصل "الرسالة نت"، يوم السبت، إن ما أظهرته الاحصائيات لما تعرضت له القدس خلال العام الماضي، تؤكد أن المدينة تشهد حربًا مستعرة تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس.

وأوضح أن ما يجري من عدوان إسرائيلي على القدس، لا يقل خطورته عن الحرب التي تستخدم فيها الطائرات والمدافع، فعمليات الهدم متصاعدة في المدينة إلى جانب سياسة التهجير والإبعاد والتهويد.

وشدد أبو قطيش على ضرورة استنهاض الهمم من كل أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية بحق الأقصى والمدينة المقدسة.

وأكد أن حماية القدس والأقصى مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية، وواجبة على كل أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الخطرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.