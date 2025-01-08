تراجع ملحوظ للشيكل مقابل الدولار.. إلى أين يتجه؟

شهد سعر الشيكل تراجعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات يوم الأربعاء، بينما استقر مقابل اليورو.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل بنسبة 1.40% ليصل إلى 3.678 شيكل/دولار، كما ارتفع سعر اليورو مقابل الشيكل بنسبة 0.16% ليصل إلى 3.782 شيكل/يورو.

وفي صباح يوم الأربعاء، كان سعر صرف الدولار 3.627 شيكل.

كما ارتفع سعر الدولار عالميًا بعد تقارير في الولايات المتحدة تشير إلى أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، سيعلن حالة طوارئ اقتصادية وطنية لتوفير مبرر قانوني لبرنامجه الجديد للتعريفات الجمركية.

وقال كبير الاقتصاديين في شركة "ألترا فاينانس"، ران سيناي:

"يشهد الشيكل حاليًا تقلبات مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني. وقد تعزز الشيكل بنحو 5% منذ أكتوبر/تشرين الأول، عندما كان يتداول فوق 3.81 شيكل/دولار. ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، ظهر بعض الضعف، ويبدو أن ذلك جاء نتيجة التغيير في السياسة النقدية من بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي قرر إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة".

وأضاف أن "هناك عدد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على هذه الاتجاهات. ففي يوم الاثنين، أبقى بنك (إسرائيل) على سعر الفائدة عند 4.5%. وأوضح المحافظ، البروفيسور أمير يارون، أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض التضخم والسيطرة عليه".

وتابع: "بالنظر إلى المستقبل، فإن استمرار السياسة النقدية التقييدية في أوروبا والمملكة المتحدة قد يؤدي إلى إضعاف الشيكل مقابل العملات الرئيسية. ومع ذلك، فإن الخطوات النقدية الإضافية التي يتخذها بنك (إسرائيل)، بالإضافة إلى التحسن المحتمل في الوضع السياسي في (إسرائيل)، قد تعزز مكانة الشيكل وتؤثر بشكل إيجابي على اتجاهاته في الأسواق".