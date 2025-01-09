قصف مكثف ومجازر وأوضاع إنسانية كارثية لليوم الـ461 للحرب على غزة

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ461 على التوالي، حيث شنت عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة، مستهدفة منازل المدنيين وتجمعات النازحين والشوارع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

يأتي ذلك في ظل أوضاع إنسانية متفاقمة نتيجة الحصار المستمر ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وأفاد شهود عيان بأن طائرات الاحتلال قصفت مناطق واسعة في قطاع غزة -الخميس- ما أسفر عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة آخرين، جراء استهداف منزل في جباليا البلد شمال القطاع.

كما طالت الغارات المناطق الشمالية الغربية للقطاع (السودانية، المخابرات، والكرامة)، وأسفرت عن ارتقاء 5 شهداء من عائلة واحدة، بينهم أب وأطفاله الثلاثة في مخيم النصيرات.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، استمرت القوات الإسرائيلية في اجتياحها البري للأحياء، مصحوبة بقصف مدفعي مكثف وعمليات تدمير للمنازل.

كما تواصل الحصار الخانق على شمال القطاع لليوم الـ97، معزولة تمامًا عن باقي المناطق وسط نقص حاد في الاحتياجات الإنسانية والطبية، وتعطيل متعمد لعمل الدفاع المدني.

يذكر أن العدوان المستمر يتسبب يوميًا في تفاقم الوضع الإنساني وزيادة أعداد الضحايا بين المدنيين، في ظل عجز دولي عن التدخل لوقف المأساة.