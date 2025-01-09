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٤ شهداء ومصابون في قصف مدرسة تؤوي نازحين بجباليا

الرسالة نت - غزة

استشهد ٤ فلسطينيين، وأصيب آخرين جراء قصف إسرائيلي ،طال مدرسة تؤوي نازحين في جباليا ،شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن ٤ شهداء ارتقوا ، وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين بجباليا البلد ،شمال قطاع غزة.

وافادت مصادر طبية أن 20 شهيدا ارتقوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 12 منهم شمالي القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 46 ألفًا و6 شهداء، بالإضافة لـ 109 آلاف و378 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.

 

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