جيش الاحتلال يعترف بقتل (إسرائيلية) وابنها بهجوم 7 أكتوبر

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بأنه قواته قتلت إسرائيلية وابنها خلال معارك بناحل عوز في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه في التحقيق الذي أجري في وفاة تومر إليز-عربة، 17 عامًا من ناحال عوز، ووالدته ديكلا عربة، 51 عامًا، صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول، تبين أنهما ربما قُتل بنيران الجيش، واستندت نتائج التحقيق، التي عُرضت أمس على عائلة تومر ودكلا، بحسب الجيش، إلى سلسلة شهادات من جنود وقادة ومدنيين كانوا حاضرين في المعارك.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مسلحي حماس اقتحموا منزل ديكلا وأطلقوا النار على باب الملجا الذي كانت تقيم فيه الأسرة. وأدى إطلاق النار إلى مقتل نوعم عليكيم، شريك دكلا. ثم أخذ المسلحون هاتف ديكلا، وبدأوا ببث ما يحدث في المنزل عبر الفيسبوك - وهناك شوهد تومر وهو يتجول في منازل الكيبوتس برفقة مسلحين الذين أمروه باستدعاء الجيران للخروج.

ويقدر فريق التحقيق أنه بعد حوالي ساعة ونصف تمكن تومر من الهروب من المسلحين والاختباء. وبعد دقائق قليلة، تعرفت عليه قوة قاتلت في الكيبوتس لمدة ست ساعات كشخص مشبوه وأطلقت النار عليه، وخلص التحقيق إلى أن تومر قُتل على الأرجح نتيجة نيران الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن المسلحين أسروا جثة نوعم عليكيم مع ديكلا ومع ابنتيه دفنة وإيلا، ووضعوهما في سيارتهم وبدأوا بالتوجه نحو قطاع غزة،

حسبما قال الجيش اطلق الرصاص على الجزء الخلفي من السيارة ونتيجة إطلاق النار قُتل ديكلا.

ويظهر التحقيق أن هناك مخاوف معقولة من أن يكون دكلا قد قُتل بنيران الجيش بعد أن كان في مركبة حددتها القوات على أنها مركبة من غزة.