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^200 مثال: غزة العزة

تقرير جديد يكشف انتهاكات خطيرة لجنود الاحتلال بحق معتقلي غزة

تقرير جديد يكشف انتهاكات خطيرة لجنود الاحتلال بحق معتقلي غزة
تقرير جديد يكشف انتهاكات خطيرة لجنود الاحتلال بحق معتقلي غزة

الرسالة نت

كشف تقرير جديد صادر عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني عن تفاصيل صادمة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في السجون الإسرائيلية، حيث أورد شهادات لمعتقلي غزة تكشف عن ممارسات قاسية من قبل جنود الاحتلال.

وأوضح التقرير أن أحد المعتقلين تعرض لحروق شديدة جراء قيام الجنود بحرقه بالماء الساخن، فيما كشفت شهادة أخرى عن تعرض المعتقلين لإهانات جسيمة، حيث تم التبول عليهم ورشقهم بالمياه العادمة.

وقد تم جمع هذه الشهادات من 23 معتقلاً تم زيارتهم خلال الفترة من 6 إلى 8 كانون الثاني في سجن النقب ومعسكر نفتالي. وأكد التقرير أن المعتقلين يعانون من ظروف قاسية وممارسات تعسفية تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري للضغط على الاحتلال لإنهاء هذه الانتهاكات.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299860

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