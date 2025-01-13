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^200 مثال: غزة العزة

مؤسسة (هند رجب) تطالب بإصدار مذكرة اعتقال غسان عليان لتورطه في حرب غزة

مؤسسة (هند رجب) تطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان لتورطه في تجويع سكان غزة
مؤسسة (هند رجب) تطالب بإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان لتورطه في تجويع سكان غزة

الرسالة نت

أعلنت مؤسسة "هند رجب" عن تقدمها بطلب رسمي لإصدار مذكرة اعتقال بحق الجنرال غسان عليان، منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال، وذلك على خلفية مسؤوليته عن تجويع سكان قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي المستمر.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إنها تقدمت بطعن أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى تقديم طلب للسلطات الإيطالية لاعتقال عليان أثناء تواجده في اجتماع سري بإيطاليا. وأوضحت المؤسسة أن عليان يتحمل مسؤولية كبيرة في الحصار المفروض على غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتجويع المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

وأكدت المؤسسة أنها تواصل جهودها القانونية على المستوى الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في غزة، داعية المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتخفيف الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299894

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