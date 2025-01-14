وفد من الجهاد الإسلامي يصل الدوحة للمشاركة باتفاق وقف إطلاق النار

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن وفدًا رفيع المستوى منها يصل إلى الدوحة مساء اليوم الاثنين.

وأضافت حركة الجهاد في تصريح مقتضب تابعته "الرسالة نت" أن وفدها يصل الدوحة للمشاركة في التفاصيل النهائية لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وظهر اليوم الثلاثاء، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أنّ المحادثات الجارية في الدوحة بشأن غزة، مثمرة وإيجابية وتركز على التفاصيل الأخيرة، مشيرًا إلى تجاوز العقبات الرئيسية في الاختلافات بين الطرفين.

وقال الأنصاري في مؤتمر صحفي، "نحن في المراحل النهائية لمحادثات الدوحة وبلغنا أقرب نقطة للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، آملًا في أن "تكلل بخفض نقاط الاختلاف بين الجانبين".

وأضاف: "تجاوزنا العقبات الرئيسية في الاختلافات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة".

وتزامنًا مع مؤتمر الأنصاري، أعلنت حركة "حماس"، وصول الاتفاق المرتقب لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى إلى "مراحله النهائية"، مشددًا على ضرورة استمرار التشاور مع قادة فصائل فلسطينية "حتى إتمامه".

وكانت مصادر متعددة أكدت تحقيق تقدم كبير في المفاوضات التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، بين حركة "حماس" و"إسرائيل"، مما عزز فرص الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين خلال الساعات المقبلة.