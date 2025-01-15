كتيبة جنين: نتعرض لحرب من السلطة والاحتلال معًا

طالب قيادي في كتيبة جنين السلطة الفلسطينية بأن تنسحب فورا من محيط مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة وتتيح لهم مقاومة الاحتلال ومستوطنيه.

وقال القائد في الكتيبة في تصريح مقتضب عقب استشهاد 6 مواطنين بقصف إسرائيلي على مخيم جنين إن الاحتلال استهدف عددًا من المدنيين والأطفال في المخيم.

وأضاف أن “الاحتلال يحاربنا كمقاومين والسلطة الفلسطينية تلاحقنا كخارجين عن القانون، وعلى السلطة أن تنسحب فورا من محيط المخيم وأن تخلي بيننا وبين الاحتلال”.

وكان 6 مواطنين استشهدوا الليلة بقصف إسرائيلي عنيف استهدف مخيم جنين الذي تحاصره أجهزة أمن السلطة الفلسطينية منذ 41 يومًا، في تكامل للأدوار بينهما لوأد المقاومة.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان عن وصول 6 شهداء بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم جنين.

فيما أفاد الهلال الأحمر بوصول شهداء وإصابات لمستشفى جنين الحكومي جرّاء قصف من طائرات حربية إسرائيلية منزلا بمخيم جنين.

بينما أكد شهود ارتقاء شهداء وإصابات بإطلاق طائرات إسرائيلية 3 صواريخ على الأقل، ضد هدف في مخيم جنين.

وعرف من بين الشهداء: الشاب حسام الكانوح، والشقيقين مؤمن وبهاء أبو الهيجا، والطفل محمود نوباني، ومحمود غربية.

ويتزامن القصف مع حصار مشدد تفرضه أجهزة أمن السلطة على مخيم جنين منذ 41 يوما.

ووفق موقع “واللا العبري” فإنه و”بالتعاون بين جهاز الشاباك وجيش الاحتلال، نفذت طائرة هجوما على منزل في مخيم جنين”.