فصائل المقاومة: جريمة جنين استمرار لحرب الإبادة في غزة

نددت عدة فصائل فلسطينية بالقصف الإسرائيلي على مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية؛ الليلة الماضية والذي استهدف منزلًا مدنيًا وأسفر عن 6 شهداء بينهم طفل.

وشددت الفصائل في بيانات منفصلة تلقتها "الرسالة نت"، على ضرورة تصعيد المقاومة في الضفة الغربية والرد على جرائم الاحتلال وقطعان مستوطنيه. مطالبة بـ "الوحدة الوطنية ورص الصفوف".

ووفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ، فقد استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفل، وثلاثة أشقّاء، في غارة شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب دوار العودة في مخيّم جنين شمال الضفة الغربية مساء أمس الثلاثاء.

الجهاد: جرائم الاحتلال لن تمحو عار هزيمته بغزة

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أن القصف الجوي الإسرائيلي "اعتداء وحشي يعكس النهج الإجرامي المستمر للاحتلال باستهداف المدنيين الأبرياء"، مشيرةً إلى أنّ هذه الجرائم لن تمحو عار الهزيمة المذلة التي يتجرعها في قطاع غزة.

وقالت "الجهاد الإسلامي" في بيان لها اليوم الأربعاء، إن العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال باستهداف منزل مدني في مخيم جنين باستخدام الطائرات الحربية إمعان في ارتكاب جرائم الحرب بلا رادع".

وأكملت: "هذه الجرائم، في جنين وعموم الضفة المحتلة، لن تمحو عار الهزيمة المذلة التي يتجرّعها الاحتلال في غزة".

وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يثبت، بإرادته وصموده، أن إرادة الحرية والكرامة وتمسكه بأرضه أقوى من كل أدوات القتل والدمار التي يستخدمها الاحتلال".

الشعبية: جرائم الاحتلال لن تركع المقاومة

من جانبها، صرحت "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين بأن جريمة الاحتلال في جنين "لن تركع المقاومة، وأي محاولات لضرب تماسك شعبنا ومقاومته ستبوء بالفشل". مؤكدة أن "نهج المقاومة هو السبيل الوحيد لدحر الاحتلال".

وأضافت "الشعبية" في بيان لها اليوم، أن قصف طائرات الاحتلال لمخيم جنين "يُشكّل إرهاباً صهيونياً منظماً يُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود المليء بالجرائم بحق شعبنا".

ونوهت إلى أن الجريمة الجديدة في جنين "تُمثل محاولة بائسة لتركيع المقاومة وكسر إرادة شعبنا الصامد، وهي استحضار مستمر لجرائم الإبادة التي يشنها الاحتلال على شعبنا في غزة".

"المجاهدين": الاحتلال يستهدف تصفية القضية الفلسطينية

بدورها، وصفت حركة "المجاهدين الفلسطينية" القصف بـ "الغادر". منوهة إلى أنه "يأتي ضمن حرب الإبادة الصهيونية المفتوحة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وأشارت "المجاهدين" في بيان لها ، إلى أن القصف الإسرائيلي "يأتي في ظل الحصار والحملة العسكرية التي تشنها أجهزة السلطة ضد مخيم جنين مستهدفة مقاومي شعبنا الذي يؤدون واجب الدين والوطن".

واعتبرت أن ما حدث الليلة الماضية من قصف "تأكيد على أن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني بكامله وتصفية قضيته العادلة بالقضاء على مكامن القوة الوطنية".

ودعت، الجماهير الفلسطينية لتصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال والمستوطنين، وتدفيعهم ثمن جرائمهم.

رسائل ومطالبات للسلطة..

جددت "الجهاد الإسلامي" دعوتها للسلطة الفلسطينية بإنهاء حصارها لمخيم جنين ووقف حملتها الأمنية، والاحتكام إلى الوحدة في مواجهة جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وطالبت حركة المجاهدين، السلطة الفلسطينية بوقف حملتها ضد مخيم جنين وتغليب لغة العقل والانحياز لشعبها. داعية "عقلاء فتح والسلطة" للذهاب نحو جبهة وطنية موحدة لمواجهة مخططات الاحتلال وعدوانه المتواصل.

واستطردت: "مواصلة استهداف مقاومي شعبنا وحصار مخيم جنين لا يصب إلا في مصلحة العدو الصهيوني الذي يستهدف انهاء الوجود الفلسطيني كاملاً".

من جانبها، طالبت الجبهة الشعبية، السلطة الفلسطينية بـ "التفاعل الإيجابي" مع المبادرات الوطنية والمجتمعية لوقف حملتها الأمنية؛ "التي تستهدف المقاومة في مخيم جنين، حيث يستغلها الاحتلال لتوسيع عدوانه وتمرير مخططاته الإجرامية".