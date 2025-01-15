تجمع عوائل الشهداء يدين جرائم الاحتلال ويدعو لدعم المقاومة

أصدر تجمع عوائل الشهداء اليوم بياناً ندد فيه بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني على مدار 466 يوماً من العدوان المستمر، والتي أسفرت عن أكثر من 200 ألف شهيد وجريح وأسير ومفقود.

وأكد البيان أن هذا العدوان يُعد جريمة تطهير عرقي وإبادة جماعية تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه والنيل من صموده ودعمه للمقاومة. وشدد التجمع على أهمية الدور المحوري للشعب الفلسطيني في التصدي لمخططات الاحتلال والحفاظ على القضية الفلسطينية رغم الضغوط الدولية.

وأشار البيان إلى أن الحرب كشفت ازدواجية المعايير الدولية وعجز القوانين العالمية عن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح إلى جانب حقوق الشعوب الحرة.

كما أكد التجمع دعمه للوفد الفلسطيني المفاوض الذي يخوض معركة سياسية شرسة من أجل استعادة الحقوق الوطنية، داعياً الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصفوف ومواصلة فضح جرائم الاحتلال أمام العالم وتعزيز صمود المقاومة بكافة أشكالها.

واختتم البيان بتجديد العهد على التمسك بالثوابت الوطنية وحق العودة والاستقلال، مشدداً على ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال فرض غطرسته على الشعب الفلسطيني.