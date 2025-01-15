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القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"
القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"

الرسالة نت

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، في بيان لها، أنها نفذت عملية عسكرية مشتركة باستخدام القوة الصاروخية والطائرات المسيرة استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" وعدداً من القطع الحربية المرافقة لها شمال البحر الأحمر. وأوضحت أن الاستهداف جاء خلال محاولتهم تنفيذ عمليات ضد اليمن، مؤكدة أن هذه العملية هي السادسة ضد الحاملة منذ قدومها إلى المنطقة.

وأكد البيان أن العملية نُفذت انتصاراً للشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورداً على المجازر بحق غزة، وفي إطار مواجهة العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

وأشار البيان إلى أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مع التأكيد على جاهزية القوات المسلحة اليمنية للتصعيد ضد أي تهديد أمريكي أو إسرائيلي، واستمرارها في دعم الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

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#مقاومة #اليمن #إسناد

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