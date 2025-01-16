اليمين الإسرائيلي: نتنياهو وقّع على اتفاق الاستسلام أمام حماس

اتهم أقطاب في اليمين الإسرائيلي رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بالاستسلام والتراجع عن تعهداته السابقة بسحق الحركة، بعد توقيعه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال الصحافي في صحيفة "يسرائيل هيوم" اريئيل كهانا، إن"نتنياهو لم ينجح بعد عام وربع من الحرب بالنصر على حماس، وتنازل نتنياهو وتراجع بسرعة البرق أمام ترامب ووقع على الاتفاق بتوقيت سيء وقام بذلك خلافا لتصريحاته بالنصر المطلق وتصفية حماس".

أما الناشط اليميني "آدم غولد" فأكد، أن "المغفلون فقط ومن يغمضون أعينهم عن الحقيقة يحاولون تجميل الواقع"، مضيفاً أن "الإعلان عن اتفاق الاستسلام أمام حماس يوازي بيانات الناطق بلسان الجيش التي تبدأ بعبارة سمح بالنشر، فالإعلان عن الاتفاق هو إعلان عن العشرات وربما المئات من الجنود والمواطنين القتلى الذين ينتظرون دورهم كنتيجة مباشرة لهذا الاتفاق".

ووصف عضو الكابينت وزير المالية بتسليئيل سموتريتش الاتفاق بأنه "خطر وسيء للأمن القومي الاسرائيلي".

وقال مهاجماً الاتفاق: "تسحب منا هذه الصفقة الإنجازات الكبيرة التي حققناها في الحرب، والتي ضحى لأجلها خيرة أبطالنا وجنودنا وستكلفنا دماءً جديدة، ونعارضها بكل شدة".

أما الناشط اليميني الشهير على مواقع التواصل الملقب بـ"الظل" فقد عّقّب قائلاً: "اعتقدنا أن ترامب ينوي حرق حماس، بيد أننا استيقظنا على ضغوط مسلطة على رقابنا وأمام صفقة مخزية تنسف إنجازاتنا".

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة على أن يسري يوم الأحد المقبل.

وقال الوزير القطري في مؤتمر صحفي: "مع موافقة جانبي التفاوض (حماس والكيان الإسرائيلي) يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية".



المصدر: وكالة صفا