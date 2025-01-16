الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا ويشدد الحواجز العسكرية في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنًا من مختلف مناطق محافظة الخليل، في إطار عمليات المداهمة المستمرة للمنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الاعتقالات طالت ستة مواطنين من بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل، وهم: عضو مجلس بلدية بيت عوا أحمد إبراهيم عبد الله مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، وباجس محمد سويطي، وعبد العزيز سويطي، وإسماعيل محمد سويطي، وكرام محمد مسالمة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بشكل همجي.

وفي بلدة صوريف شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين إبراهيم ونعيم اكوائين بعد تدمير محتويات منزلهما. كما طالت الاعتقالات عبد العزيز أبو شيخة من قرية كرمة جنوب الخليل، وباسل عايد وزوز من مدينة الخليل، بالإضافة إلى صبحي محمد سلامة شلش (60 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل.

كما أقدمت قوات الاحتلال على اقتحام بلدة دورا للمرة الثانية هذا اليوم، حيث نصبت حواجز عسكرية في مداخل البلدة، مما عرقل حركة تنقل المواطنين.

في نفس السياق، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية في مدينة الخليل، حيث نصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدات ومخيمات المدينة، وزادت من القيود المفروضة على حارات البلدة القديمة، ما ساهم في إعاقة حركة المدنيين.