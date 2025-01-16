الرشق: الحركة ملتزمة بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار

أعلن القيادي في حركة حماس، عزت الرشق، أن الحركة ملتزمة بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم الإعلان عنه أمس الأربعاء، مؤكداً أن الحركة لا تسعى لأي خرق لهذا الاتفاق.

في تصريحات صحفية له، قال القيادي في حماس، سامي أبو زهري، إنه لا أساس لما زعمه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تراجع الحركة عن تنفيذ بنود الاتفاق. وأوضح أبو زهري أن الاحتلال يحاول خلق حالة من التوتر في وقت حرج، مشدداً على ضرورة أن تلتزم الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة بالضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وأضاف أبو زهري أن حماس منفتحة على كافة الاقتراحات المتعلقة بفتح معبر رفح في الموعد المحدد في الاتفاق، موضحًا أن "لا مجال للسجال أو للتهرب من تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه".

وكان الاتفاق قد تم الإعلان عنه بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني وإصابة نحو 110 آلاف آخرين. ومنذ بداية الهجوم في 7 أكتوبر 2023، استمرت "إسرائيل" في شن هجمات طالت المدنيين الفلسطينيين بشكل غير مسبوق، مما أسفر عن مقتل نحو 156 ألف شخص وإصابة العديد، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.

تستمر المعاناة الإنسانية في غزة وسط الدمار الهائل، فيما يعاني القطاع من مجاعة شديدة خلفت عشرات الضحايا من الأطفال والمسنين، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث.