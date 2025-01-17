المقاومة تستهدف الاحتلال بالرصاص في طولكرم ونابلس

تصدت المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال، بعمليات إطلاق نار شهدتها مدينتي نابلس وطولكرم فجر اليوم الجمعة.

وأعلنت فصائل المقاومة تنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال خلال اقتحامها محيط مخيم طولكرم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات المشاة والآليات العسكرية الإسرائيلية قرب عمارة الشافعي في محيط مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف مخيم طولكرم، وقامت بعملية تمويه بعد إنزال الجنود لعمارات محيطة بالمخيم وانسحاب الجيبات فارغة، حيث تم كشف الجنود ما استدعى انسحابهم من المكان.

وفي نابلس، استهدف مقاومون حاجز عورتا العسكري الإسرائيلي شرق المدينة بوابل من الرصاص.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الأكاديمية في رفيديا بنابلس، وسط إطلاق نار من جنود الاحتلال.

ودهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل ودمرت محتوياتها خلف المستشفى التخصصي في نابلس، كما دهمت منزل الشهيد “طارق ارديس” في جبل المساكن شرق نابلس، وحولته لنقطة عسكرية بعد التحقيق مع العائلة ميدانياً وتحطيم محتويات منزلهم.

وتمركزت قوات الاحتلال خلف مستشفى نابلس التخصصي، ومنتزه جمال عبد الناصر، بينما حاصرت منزلاً قرب نادي حطين وطالبت شابا بتسليم نفسه.

وأصيب الليلة الماضية ثلاثة فتية برصاص الاحتلال، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها منطقة تلة مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن المصابين هم طفل (14 عاما) بالحوض، وطفل آخر (17 عاما) في الركبة، وشاب (18 عاما) بالحوض.

وتمكن الشباب الثائر من استهداف قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال المواجهات في مخيم عسكر.