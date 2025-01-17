الاتحاد الأوروبي: اتفاق وقف النار يمهد الطريق لإعادة إعمار غزة

أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ضرورة أن يسمح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بوصول آمن وسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وأن يمهد الطريق لبدء إعادة إعمار القطاع.

وقال كوستا في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، إنه التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى في بروكسل.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بالسلام العادل والشامل والدائم القائم على أساس حل الدولتين.

وأضاف المسؤول الأوروبي: "سنواصل تقديم المساعدات الإنسانية ودعم الأونروا والسلطة الفلسطينية".

بدورها، أعربت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، عن سعادتها باتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مؤكدة أن الأولوية المباشرة هي ضمان تحقيق أهداف الاتفاق.

وأضافت في رسالة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يجب أن يكون الاتفاق بمثابة حجر الأساس للاستقرار الدائم والسلام وإعادة الإعمار واستعادة الخدمات في غزة.

وذكرت ميتسولا أن الوقت حان للاستثمار في تعافي قطاع غزة.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن نجاح الوسطاء قطر ومصر في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه يبدأ الأحد المقبل.

يأتي ذلك في اليوم 468 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، التي خلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.