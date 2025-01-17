جبارين وفارس يبحثان مستجدات صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار



استقبل رئيس حركة حماس في الضفة الغربية، ورئيس مكتب الشهداء والأسرى زاهر جبارين، رئيس هيئة الأسرى قدورة فارس، بحضور محامي الهيئة، وعضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران، والقيادين في الحركة محمود مرداوي وجاسر البرغوثي.

ترحم المجتمعون على أرواح الشهداء في غزة، موجهين التحية لصمود شعبنا في قطاع غزة، الذي كان له الفضل الأول في التوصل لوقف إطلاق النار والوصول إلى صفقة تبادل الأسرى.

وبحث الجانبان، مسستجدات الصفقة وتبادل الأسرى، وترتيبات الإفراج عنهم واستقبالهم، بما يليق بتضحياتهم وتضحيات شعبنا الفلسطيني.

وأكد الجانبان، على التواصل الدائم عبر اللجان المشتركة لإنجاز هذا العرس الوطني الكبير، وتنسيق الجهود بما يخدم قضية الأسرى، وإزالة كافة العقبات لإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وأكد القائد جبارين خلال اللقاء، أن حماس قد سعت إلى صفقة تبادل وطنية من كافة فصائل وأبناء شعبنا.

وأوضح جبارين، أن قوائم الأسرى المفرج عنهم في المرحلة الأولى في صفقة التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ستنشر عبر مكتب الأسرى وفق مراحل وإجراءات التبادل.

الضفة الغربية - خدمة حرية نيوز